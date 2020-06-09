"С ужасом прочитали новость — оказалось, наш курьер". Погибший в ДТП с Ефремовым отвёз свой последний заказ за 10 минут до трагедии

В момент трагедии курьер Сергей Захаров уже закончил работу. За десять минут до аварии он доставил свой последний заказ и поехал домой. Об этом сообщил его работодатель.
Представители магазина отметили, что о произошедшей трагедии им стало известно от покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Множество неравнодушных людей, которые были знакомы с Сергеем, выразили соболезнования и передали тёплые слова о мужчине. Компания собрала в посте с соболезнованиями отзывы клиентов Сергея. Все они говорят о нём как о вежливом, приятном и пунктуальном человеке.
— Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми, — отметили в пресс-службе компании.
Компания планирует организовать сбор, чтобы все неравнодушные люди смогли помочь близким и родным Сергея. Сам магазин, где работал курьер, также примет в этой акции участие.
Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель ГУ МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.
Дело, возбуждённое в отношении артиста, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ. Теперь ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Свою вину Ефремов признал, но по "техническим причинам" его пока не допросили. При этом адвокат артиста опроверг информацию о том, что актёр сознался в содеянном.