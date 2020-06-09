"С ужасом прочитали новость — оказалось, наш курьер". Погибший в ДТП с Ефремовым отвёз свой последний заказ за 10 минут до трагедии

В момент трагедии курьер Сергей Захаров уже закончил работу. За десять минут до аварии он доставил свой последний заказ и поехал домой. Об этом сообщил его работодатель.

Представители магазина отметили, что о произошедшей трагедии им стало известно от покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Множество неравнодушных людей, которые были знакомы с Сергеем, выразили соболезнования и передали тёплые слова о мужчине. Компания собрала в посте с соболезнованиями отзывы клиентов Сергея. Все они говорят о нём как о вежливом, приятном и пунктуальном человеке.

— Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми, — отметили в пресс-службе компании.

Компания планирует организовать сбор, чтобы все неравнодушные люди смогли помочь близким и родным Сергея. Сам магазин, где работал курьер, также примет в этой акции участие.

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель ГУ МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.