Экс-полицейским из Анапы, принудившим к сексу 17-летнюю волейболистку, вынесли приговор

Суд Анапы приговорил экс-полицейских, которые в августе прошлого года принудили к сексу 17-летнюю волейболистку из Подмосковья, к двум и четырём годам заключения в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Отмечается, что один из осуждённых полностью признал вину и возместил моральный вред девушке, а второй всё отрицает. Бывшие правоохранители не смогут занимать должности на госслужбе в системе органов внутренних дел России в течение трёх лет.
Напомним, в августе 2019 года полицейские задержали на пляже в Анапе 17-летнюю волейболистку из Московской области, которая приехала в город для участия в соревнованиях, и её возлюбленного. Молодого человека сразу же отпустили, а девушке стали угрожать административной ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей, принудив её таким образом к сексу.