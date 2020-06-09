Петербуржцы из-за коронавируса пересели на самокаты и велосипеды

Жители Санкт-Петербурга из-за коронавируса пересели на самокаты и велосипеды, заявил ведущий специалист Центра управления дорожным движением города Дмитрий Попов.

— Народ стал кататься. И вообще, пандемия спровоцировала людей на то, чтобы на транспорт, приводимый в движение мускульной силой, пересесть, — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Попов отметил, что особой популярностью стали пользоваться кикшеринг и велошеринг — система аренды велосипедов и самокатов, которая действует по принципу каршеринга. Любой желающий может взять напрокат транспорт, пристёгнутый на замок к велопарковке, но возвращать его в тот же пункт не нужно.