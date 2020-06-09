НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В "Роскосмосе" опровергли информацию о российских комплектующих в корабле Илона Маска

Специалисты из США доработали узел, который госкорпорация из РФ разрабатывала по контракту с Boeing.

226
Post cover

Фото © Getty Images / Joel Kowsky / NASA

Стыковочный агрегат корабля Crew Dragon предпринимателя Илона Маска не имеет деталей российского производства. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В госкорпорации пояснили, что изначально разработанный в ПАО РКК "Энергия" по контракту с компанией Boeing адаптер был доработан американской стороной.

Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского производства, — заявили в "Роскосмосе".

Напомним, эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич рассказал, что успешно состыковаться с МКС астронавтам удалось благодаря адаптеру IDA. Его основная конструкция была разработана и изготовлена на головном предприятии "Роскосмоса" по пилотируемой программе — в ракетно-космической корпорации "Энергия".

Выбор редакции

Loading...