В "Роскосмосе" опровергли информацию о российских комплектующих в корабле Илона Маска

Стыковочный агрегат корабля Crew Dragon предпринимателя Илона Маска не имеет деталей российского производства. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает радиостанция "Говорит Москва".
В госкорпорации пояснили, что изначально разработанный в ПАО РКК "Энергия" по контракту с компанией Boeing адаптер был доработан американской стороной.
— Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского производства, — заявили в "Роскосмосе".
Напомним, эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич рассказал, что успешно состыковаться с МКС астронавтам удалось благодаря адаптеру IDA. Его основная конструкция была разработана и изготовлена на головном предприятии "Роскосмоса" по пилотируемой программе — в ракетно-космической корпорации "Энергия".