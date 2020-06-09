К дому Ефремова приехали ещё одна скорая и эксперт-криминалист — видео

К дому актёра Михаила Ефремова, который накануне вечером устроил смертельное ДТП, приехала ещё одна машина скорой помощи. Также к артисту приехал эксперт-криминалист. Об этом сообщает корреспондент Лайфа, который находится на месте событий.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Дело против артиста переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Родственники погибшего мужчины рассказали, что хотят, чтобы Ефремова наказали по закону, "без предвзятости".