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Песков — о ДТП с участием Ефремова: Речь идёт о чудовищном случае, когда пьяный водитель устроил аварию

Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резонансное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. По словам представителя Кремля, пока речи о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ не идёт. На первом месте — ужасная трагедия.

Об этом мы, вообще-то, не думаем [о лишении звания]. Речь, к сожалению, идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель, неважно — кто, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чём речь, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Дело против актёра переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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