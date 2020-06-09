Песков — о ДТП с участием Ефремова: Речь идёт о чудовищном случае, когда пьяный водитель устроил аварию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резонансное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. По словам представителя Кремля, пока речи о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ не идёт. На первом месте — ужасная трагедия.

— Об этом мы, вообще-то, не думаем [о лишении звания]. Речь, к сожалению, идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель, неважно — кто, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чём речь, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Дело против актёра переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.