Адвокат Ефремова опроверг информацию о том, что актёр признал вину после пьяного ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что артист признал вину после ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Яловицкого, подобных заявлений никто из правозащитников Ефремова не делал.

— Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Всё, что необходимо для оказания помощи расследованию, мы делаем, — добавил адвокат.