Адвокат Ефремова опроверг информацию о том, что актёр признал вину после пьяного ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что артист признал вину после ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам Яловицкого, подобных заявлений никто из правозащитников Ефремова не делал.
— Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Всё, что необходимо для оказания помощи расследованию, мы делаем, — добавил адвокат.
Напомним, ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Дело против актёра переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Ранее сообщалось, что Ефремов признал себя виновным.