Очевидец рассказал Лайфу, кто был в машине вместе с Ефремовым в момент ДТП

После смертельной аварии в Москве из машины актёра Михаила Ефремова вместе с артистом вытащили мужчину с короткой стрижкой, одетого в белую футболку и ярко-салатовую куртку, однако через некоторое время он исчез с места происшествия. Об этом Лайфу рассказал очевидец Владислав Женжебир.
— Мне многие говорят, что это какой-то актёр. Я не узнал этого человека. Он был в белой футболке и зелёной, ярко-салатовой курточке (как ветровка), — уточнил он.
Собеседник Лайфа уверен, что загадочный спутник Ефремова — не Иван Стебунов. Он отметил, что в суматохе после аварии присматривался ко второму пассажиру авто и запомнил его. Что же касается Стебунова, очевидец его не видел ни в салоне, ни на месте аварии.
— Не могу сказать, был он там или не был, но за себя могу сказать, что я его там не видел, — подчеркнул он.
Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель ГУ МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.
Дело, возбуждённое в отношении артиста, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ. Теперь ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Свою вину Ефремов признал, но по "техническим причинам" его пока не допросили.