Очевидец рассказал Лайфу, кто был в машине вместе с Ефремовым в момент ДТП

После смертельной аварии в Москве из машины актёра Михаила Ефремова вместе с артистом вытащили мужчину с короткой стрижкой, одетого в белую футболку и ярко-салатовую куртку, однако через некоторое время он исчез с места происшествия. Об этом Лайфу рассказал очевидец Владислав Женжебир.

— Мне многие говорят, что это какой-то актёр. Я не узнал этого человека. Он был в белой футболке и зелёной, ярко-салатовой курточке (как ветровка), — уточнил он.

Собеседник Лайфа уверен, что загадочный спутник Ефремова — не Иван Стебунов. Он отметил, что в суматохе после аварии присматривался ко второму пассажиру авто и запомнил его. Что же касается Стебунова, очевидец его не видел ни в салоне, ни на месте аварии.

— Не могу сказать, был он там или не был, но за себя могу сказать, что я его там не видел, — подчеркнул он.

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель ГУ МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.