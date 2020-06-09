"Пусть всё будет по закону". Ефремов готов понести наказание за смертельное ДТП

Актёр Иван Стебунов (друг Михаила Ефремова, который накануне устроил пьяное ДТП в центре Москвы) рассказал, что артист полностью осознаёт свою вину и готов понести наказание.

— Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: "Ты чего?!" А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, всё. Это конец". Конечно, он осознаёт свою вину. Сказал: "Пусть всё будет по закону", — цитирует Стебунова "Комсомольская правда".

Актёр подчеркнул, что никто не собирается "отмазывать" виновника ДТП и Ефремов ответит за свой поступок. Стебунов также отметил, что артисту уже ищут адвоката, но он готов к реальному сроку.