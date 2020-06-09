Расследование дела Ефремова взяла на контроль прокуратура

Московская прокуратура взяла под личный контроль расследование смертельного ДТП с участием российского актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП на Смоленской площади, — говорится в сообщении.

Также прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки будут вынесены меры прокурорского реагирования.

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста.

По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.