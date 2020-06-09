Володин поручил Комитету Госдумы по безопасности взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Он подчеркнул, что закон для всех един и пьяная езда недопустима.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции, который возглавляет Василий Пискарёв, взять на контроль расследование ДТП с участием российского актёра Михаила Ефремова, передаёт PT.

— Что касается давления на следствие, это недопустимо, давайте попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима, — отметил Володин.

Также спикер Госдумы добавил, что около года назад депутаты приняли закон, согласно которому наказания за "пьяные" ДТП были ужесточены, и теперь в случае гибели одного человека в аварии срок лишения свободы может составить от пяти до 12 лет.

Ранее расследование дела Ефремова взяла на контроль прокуратура.

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером восьмого июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста.

По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром девятого июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.