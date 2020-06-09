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Опубликовано 9 июня 2020, 14:26
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Володин поручил Комитету Госдумы по безопасности взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Он подчеркнул, что закон для всех един и пьяная езда недопустима.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции, который возглавляет Василий Пискарёв, взять на контроль расследование ДТП с участием российского актёра Михаила Ефремова, передаёт PT.

Что касается давления на следствие, это недопустимо, давайте попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима, — отметил Володин.

Ефремов признал вину после пьяного ДТП
Ефремов признал вину после пьяного ДТП

Также спикер Госдумы добавил, что около года назад депутаты приняли закон, согласно которому наказания за "пьяные" ДТП были ужесточены, и теперь в случае гибели одного человека в аварии срок лишения свободы может составить от пяти до 12 лет.

Ранее расследование дела Ефремова взяла на контроль прокуратура.

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером восьмого июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста.

По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром девятого июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

Дело, возбуждённое в отношении артиста, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ. Теперь ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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Анна Сокова
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