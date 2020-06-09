Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что заболел коронавирусом — видео

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Видеообращение он опубликовал у себя в "Инстаграме".

— Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остаётся на лечении. Также получил результаты своего теста. К сожалению, результат положительный, — сказал Кравчук.

Он призвал жителей Хабаровска соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом, и пожелал гражданам крепкого здоровья.

Несколько дней назад Сергей Кравчук сообщал в соцсети, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за подозрений на CoViD-19 у членов его семьи.