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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что заболел коронавирусом — видео

Ранее глава города сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию.

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Видеообращение он опубликовал у себя в "Инстаграме".

Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остаётся на лечении. Также получил результаты своего теста. К сожалению, результат положительный, — сказал Кравчук.

Он призвал жителей Хабаровска соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом, и пожелал гражданам крепкого здоровья.

Несколько дней назад Сергей Кравчук сообщал в соцсети, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за подозрений на CoViD-19 у членов его семьи.

Напомним, ранее коронавирус подтвердился у экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он рассказал, что несколько дней назад у него заложило уши и поднялась температура.

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