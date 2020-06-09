В России запретили взыскивать долги из детских выплат по CoViD-19

Единовременные выплаты суммой 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, которые выплачиваются семьям в связи с усложнившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией, не будут взыскиваться за счёт долгов. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

В частности, в сообщении говорится, что в список видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, входит детская выплата в размере 10 тысяч рублей.

— Указанный перечень дополнен новым видом дохода — единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ от 07.04.2020, — говорится в сообщении.

Данные изменения были внесены в статью 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве".