Разбитая голова и шрамы. Адвокат Ефремова рассказал о травмах актёра после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Виталий Чернышёв рассказал Лайфу, что актёр, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, находится в тяжёлом состоянии.
— Он сильно ударился во время ДТП, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился. Объективно, что он также пострадал в аварии, но не отказывается от дачи показаний, — рассказал юрист.
По словам Чернышёва, Ефремов сотрудничает со следствием и понимает, что произошло. Адвокат также отметил, что обвинение актёру пока не предъявлено.
Напомним, авария произошла накануне. По словам очевидцев, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, позже эту информацию подтвердили в МВД. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сам артист сразу после случившегося заявил другу, что готов понести наказание. Расследование дела взяла на контроль прокуратура.