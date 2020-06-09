Разбитая голова и шрамы. Адвокат Ефремова рассказал о травмах актёра после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Виталий Чернышёв рассказал Лайфу, что актёр, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, находится в тяжёлом состоянии.

— Он сильно ударился во время ДТП, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился. Объективно, что он также пострадал в аварии, но не отказывается от дачи показаний, — рассказал юрист.

По словам Чернышёва, Ефремов сотрудничает со следствием и понимает, что произошло. Адвокат также отметил, что обвинение актёру пока не предъявлено.