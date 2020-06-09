Трагедия для семьи и искусства. Директор "Современника" прокомментировал пьяное ДТП с Ефремовым

ДТП в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова — трагедия для родных обоих водителей. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор театра "Современник" Игорь Попов.
— Произошла настоящая трагедия для всех. Для семьи Сергея Захарова. И для семьи Михаила Ефремова. И для русского искусства, — сказал собеседник агентства.
По словам Попова, труппа "Современника", который не работает с 17 марта, находится в отпуске. При этом театр не останется безучастным в сложившейся ситуации, однако актёры пока не проявляли никакой инициативы.
Авария в центре российской столицы произошла поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.