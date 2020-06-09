Голикова рассказала, сколько россиян уже получили выплаты на детей от 3 до 16 лет

В России с 1 июня выплаты в размере 10 тысяч получили уже на 18,4 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти на 18,4 миллиона детей на сумму более 184 миллиардов рублей, — сказала она на совещании по реализации госполитики в сфере защиты семей и детей.

По словам Голиковой, реализация данной программы практически выполнена. Она отметила, что, предположительно, выплаты должно получить 19,7 миллиона детей. Материнский капитал с начала текущего года уже получило 482 тысячи семей, при этом 151,4 тысячи из них — без заявления.