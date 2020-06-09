Врач рассказал, какими будут вторая и третья волны коронавируса

Третья и последующие волны CoViD-19 будут где-то "в общей куче" с острыми респираторными вирусными инфекциями, заявил академик РАН Юрий Беленков.

Если сейчас население будет вести себя правильно, то и третья, и восьмая волны коронавируса будут "очень-очень незаметными", подчеркнул президент Общества специалистов по сердечной недостаточности.

— Вот вторая волна, скорее всего, будет [заметной], — сказал Беленков на пресс-конференции.