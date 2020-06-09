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Врач рассказал, какими будут вторая и третья волны коронавируса

По мнению эксперта, в будущем вспышки инфекции станут проходить незаметно.

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Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Третья и последующие волны CoViD-19 будут где-то "в общей куче" с острыми респираторными вирусными инфекциями, заявил академик РАН Юрий Беленков.

Если сейчас население будет вести себя правильно, то и третья, и восьмая волны коронавируса будут "очень-очень незаметными", подчеркнул президент Общества специалистов по сердечной недостаточности.

Вот вторая волна, скорее всего, будет [заметной], — сказал Беленков на пресс-конференции.

В Европе принятые из-за ситуации вокруг распространения коронавируса жёсткие меры спасли более трёх миллионов человек. К такому выводу пришли эксперты Лондонского имперского колледжа, которые проанализировали данные из 11 европейских стран.

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