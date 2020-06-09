В Китае назвали притянутыми за уши заявления о распространении CoViD-19 ещё прошлым летом

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала на брифинге заявления американских учёных о том, что вспышку коронавируса в Ухани могли зафиксировать ещё в августе 2019 года, так как в этот период число припаркованных возле больниц авто резко увеличилось. Она подчеркнула, что в выводы, основанные на количестве машин, тяжело поверить любому взрослому человеку.

— Например, сегодня у нас будет мероприятие в южном здании, количество автомобилей увеличилось в несколько раз, какие вы можете сделать выводы? Что у нас заболевших больше стало? Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши, — цитирует Хуа Чуньин РИА "Новости".