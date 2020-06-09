Запись в московские салоны красоты на июнь почти заполнена

Запись на июнь в московские салоны красоты почти заполнена. Кроме того, она частично заполняется и на июль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичных салонов.

Как рассказала представитель одного из салонов красоты, после того как мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 9 июля в столице заработают парикмахерские, отбоя от желающих записаться на beauty-процедуру не было. Звонки на запись поступали до глубокой ночи. Сейчас же осталось всего пара мест на июнь.

— У нас заполнен полностью июнь, есть несколько окошек свободных, но и они быстро заполняются, — сказала она.

При этом добавила, что наиболее популярными процедурами на данный момент являются маникюр, педикюр и дизайн бровей.

Юлия, владелица другого салона красоты, возле станции метро "Пражская", отметила, что у них хорошим спросом пользуется и эпиляция.

— Запись у нас идёт очень хорошо. Мы принимаем клиентов исключительно со всеми требованиями Роспотребнадзора, то есть у нас интервалы между клиентами 10 минут, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, — подчеркнула она.