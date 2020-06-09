Парикмахерские открылись! Новые бьюти-обманы мастеров и как их обойти

Наконец-то в Москве официально заработали парикмахерские, салоны красоты и прочие компании, занятые в бьюти-сфере. Как водится, парикмахеры хотят воспользоваться резко возросшим спросом и пытаются отбить месяцы простоя, чтобы и аренду оплатить, и прибыль получить. В некоторых случаях для этого они идут на не совсем чистые уловки.

Хороший клиент — напуганный клиент

Конечно, основным "кошельком" для салонных дельцов являются девушки — те, которые, вырвавшись из режима изоляции, торопятся наводить красоту. Едва они оказываются в кресле парикмахера-ловкача, как в дело идёт сила маркетинга. Задача мастера — убедить свою жертву в том, что за период, пока она не посещала парикмахерскую, что-то произошло: "У вас такие сухие (жирные/слабые/ломкие) волосы..." После этого настоятельно рекомендуют "спасительные процедуры", ухаживающие добавки в краситель или "этот бальзам" (спрей/маску). О том, действительно ли всё это было нужно, жертва начинает задумываться только после того, как видит итоговую цифру в чеке. Но тогда уже поздно.

Совет тут один: не торопитесь. Выслушайте мастера и скажите, что подумаете. Так вы ослабите давление. Никто не мешает вам подробно расспросить о каждой процедуре или чудодейственном средстве, тут же заглянуть в Интернет и поинтересоваться, сколько это стоит на самом деле, а также почитать отзывы тех, кто уже прошёл эту процедуру. Возможно, это предотвратит переплату с вашей стороны.

Основы алхимии

Фото © ТАСС / EPA / Malton Dibra

К сожалению, в посткоронавирусные времена многие салоны пытаются экономить буквально на всём. Дорогие салонные краски могут заменять дешёвым массмаркетом, который замешивают за ширмой. В таких условиях вы не увидите, сколько именно использовалось "дорогой краски". Более того, некоторые "алхимики" умело подменяют профессиональные марки на дешёвые аммиачные аналоги, маскируя неприятный запах окислителя цветочной отдушкой. Встречаются "эксперты химии", которые проделывают манипуляции с шампунями и средствами ухода. Они разбавляют их или водой, или — того хуже — дешёвыми гелями. В итоге ваши волосы получают не то, на что вы рассчитывали, но это станет заметно не сразу, а намного позже, иногда через несколько дней после того, как вы оплатите счёт. Поэтому лучше самому проконтролировать, что именно замешивает мастер.

Очевидно, что мастер в солидном салоне, к которому вы ходите постоянно, вряд ли станет химичить, но он может заранее предупредить о повышении расценок за свои услуги в связи с кризисом — и тут уже выбор за вами.

Дополнительные услуги

А в некоторых салонах, наоборот, цены даже снизили. Но не торопитесь радоваться: с большой долей вероятности это ещё один фокус от нечестных бьюти-предпринимателей. Уловка состоит в том, что у салона сложный прайс-лист, где общая стоимость услуги будет суммирована из множества компонентов, только это заранее не сообщается.