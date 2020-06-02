Антипристав. Как теперь уберечь пенсию от списания судебными приставами

С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с социальных выплат. Лайф разобрался, какие выплаты теперь в безопасности и что делать, если деньги с карты всё-таки будут списаны.

Итак, согласно закону под полную защиту попадают: суммы, положенные в связи с возмещением вреда здоровью, и компенсации пострадавшим от различного рода катастроф; пенсии по потере кормильца и выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами; средства материнского капитала; пособия на детей и некоторые виды алиментов.

Также освобождаются от взыскания средства, направленные на лекарственное обеспечение или для компенсации проезда инвалидам и пенсионерам. Подобный запрет существовал и ранее, об этом гласит ст. 101 закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", но приставы и банки всё равно "замораживали" счета по любому поступившему исполнительному листу, а уже после разбирались, какие именно деньги следует "разморозить".

Если списали пенсию

К сожалению, частичное или полное списание пенсии (денежного пособия, иной материальной компенсации) приставами — это не редкость. Даже с учётом положений новых поправок под мораторием на списание окажутся не все пенсии вообще, а только "по потере кормильца". С пенсиями по старости, увы, всё осталось по-прежнему: как брали 50%, так и будут брать.

Другое дело, что объяснения службы ФССП о том, что при направлении в банки уведомлений о взыскании пристав не имел информации о характере поступающих доходов и поэтому были взысканы и "пенсионные деньги", теперь несостоятельны.

Согласно поправкам теперь лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы, а также банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов, обязаны в расчётных документах указывать соответствующий код вида дохода (это предусмотрено частями 5, 5.1 и 5,2 ст. 70 закона № 229-ФЗ), а пристав обязан будет следить, чтобы лишнего не списали.

Если обнаружилось, что приставы списали/заморозили пенсию, следует придерживаться следующего алгоритма действий. Во-первых, узнать, кто занимается исполнительным производством. Часто эту информацию сообщают в банке, но проще найти информацию через сайт службы судебных приставов. Там в поиске нужно ввести свою фамилию и напротив вашего дела будет указана фамилия пристава и его телефон. Во-вторых, связаться с приставом и уточнить основания списания, сделать акцент, что это деньги пенсионные. И, в-третьих, при несогласии с вынесенным решением оформить заявление, к которому приложить документы, подтверждающие необоснованность списания средств, жалобу направить и в службу судебных приставов, и в прокуратуру.

Если долг погашен, но его продолжают взыскивать

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Например, у человека спорная задолженность по ЖКХ, но управляющая компания получила решение о взыскании и направила его приставам, а те в свою очередь, выяснив, что у должника есть счета в разных банках, выставляют требования о взыскании сразу во все кредитные учреждения, где есть счета должника (законом это не запрещено). В результате происходит списание в объёме большем, чем указано в решении суда, при этом нередко в счёт долга списывают и различные единовременные выплаты, которые были начислены государством, но не обналичены должником. Списание единовременных выплат и пособий от государства в счёт долга — незаконно, теперь это прямо закреплено в п. 18 ч. 1 ст. 101 закона № 229-ФЗ.

В теории приставы должны сами установить, что списали лишнее, и вернуть то, что не положено забирать по закону. Но на практике всё происходит не так. Излишки списанного могут месяцами храниться на счёте подразделения ФССП, при этом должник, особенно если он пенсионер, будет буквально выживать на 50% своей пенсии.

Если списали больше того, что указано в судебном решении, следует составить заявление и лично передать его в канцелярию того подразделения, которое проводило взыскание, одновременно с этим следует составить жалобу на портале "Госуслуги" (заполнить форму), это поможет рассмотреть ваше обращение быстрее. Особое внимание следует обратить на то, что согласно ст. 446 ГПК РФ при удержании долга приставы должны оставлять в распоряжении должника денежные средства в размере не менее прожиточного минимума.

Если заставляют платить долг за однофамильца

Сложнее в ситуации, когда взыскивают с того, кто на самом деле должником не является.

Известны случаи, когда приставы проводили ошибочное списание из-за должника-однофамильца, или того хуже — когда списание производится из-за того, что на человека мошенническим способом был оформлен кредит. Ситуация усугубляется тем, что даже если разбирательство по поводу незаконного списание уже идёт, пока должник будет доказывать неправомерность взысканий, с его счёта продолжат списывать деньги.

На практике наибольшее число пострадавших от мошеннических действий — это пенсионеры и списание с их счетов иногда происходит даже без суда.

Мошенники обращаются к приставам с исполнительной надписью нотариуса по кредитному договору, ведь согласно ст. 91.2 Основ законодательства РФ "О нотариате" кредитор имеет право закрепить в договоре внесудебный порядок взыскания. Цель мошенников — списание денег с карты жертвы. Тем более что многие не знают, что в случае, если о такой "исполнительной надписи" стало известно от приставов, то она подлежит отмене, так как до начала её исполнения должник обязательно должен быть уведомлен нотариусом, и это, скорее всего, было исполнено, только мошенники идут не к реальному должнику, а к тому, с кого рассчитывают получить незаконный доход.

Поэтому, если происходит неправомерное взыскание по исполнительной надписи, кроме обращения в правоохранительные органы следует как можно быстрее подать отдельное заявления о приостановлении всех взысканий и судебным приставам, и в суд.