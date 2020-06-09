Дорогой сезон. Где и за сколько можно отдохнуть этим летом

Росавиация планирует начать авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Ведомство обсудит перечень со специалистами Роспотребнадзора. Конечно, задача решить вопрос с летним отпуском в этом году непростая. Поехать исключительно туда, куда действительно желает душа, удастся далеко не всем, да и там придётся мириться с ограничениями.

Специалисты туристического оператора TEZ TOUR отмечают, что путешественники всё чаще спрашивают о курортах внутри страны. Туристов интересуют курорты Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик. Набирают популярность экскурсионные поездки в Санкт-Петербург.

По словам представителей туроператора, цены летних пакетов этого года на 15–20% привлекательнее, чем на аналогичный период прошлого. Специалисты объясняют это доступными тарифами авиаперевозчиков, которые стараются за счёт сниженных тарифов стимулировать спрос путешественников.

Так, туры конца июня в Сочи начинаются от 18 300 рублей с авиаперелётом, размещением в трёхзвёздочном отеле и питанием — завтраки и ужины. Аналогичный тур, но только с завтраками, в Санкт-Петербург обойдётся от 22 000 рублей на человека.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip отметили, что средняя стоимость авиабилетов по России в мае была 6 900 рублей. Цена авиаперелёта в июне по стране снижается — до 6 600 рублей в одну сторону.

Средняя цена авиаперелётов в июле составляет 6 800 рублей, а в августе — 7 000 рублей. Таким образом, сервис OneTwoTrip обнадёживает, что стоимость авиабилетов не растёт.

Россияне, побывавшие в майском Крыму, платили 5 500 рублей за билет в одну сторону. Улететь на полуостров в июне можно за 7 000 рублей, в июле — за 7 800, в августе — за 8 300 рублей.

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip напоминают, что стоимость полётов очень сильно зависит от сезона и спроса и некорректно говорить о повышении цены авиабилетов.

Как обычно, летом авиабилеты по всем популярным курортным направлениям дороже всего. Это высокий туристический сезон, когда в школах каникулы и многие берут отпуска на работе, чтобы отправиться на море. А значит, вслед за спросом растут и цены, и август традиционно наиболее популярный для отдыха на курортах летний месяц. Соответственно, к концу лета стоимость туров может заметно вырасти.