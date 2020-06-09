Дорогой сезон. Где и за сколько можно отдохнуть этим летом

Росавиация планирует начать авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Ведомство обсудит перечень со специалистами Роспотребнадзора. Конечно, задача решить вопрос с летним отпуском в этом году непростая. Поехать исключительно туда, куда действительно желает душа, удастся далеко не всем, да и там придётся мириться с ограничениями.
Специалисты туристического оператора TEZ TOUR отмечают, что путешественники всё чаще спрашивают о курортах внутри страны. Туристов интересуют курорты Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик. Набирают популярность экскурсионные поездки в Санкт-Петербург.
По словам представителей туроператора, цены летних пакетов этого года на 15–20% привлекательнее, чем на аналогичный период прошлого. Специалисты объясняют это доступными тарифами авиаперевозчиков, которые стараются за счёт сниженных тарифов стимулировать спрос путешественников.
Так, туры конца июня в Сочи начинаются от 18 300 рублей с авиаперелётом, размещением в трёхзвёздочном отеле и питанием — завтраки и ужины. Аналогичный тур, но только с завтраками, в Санкт-Петербург обойдётся от 22 000 рублей на человека.
В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip отметили, что средняя стоимость авиабилетов по России в мае была 6 900 рублей. Цена авиаперелёта в июне по стране снижается — до 6 600 рублей в одну сторону.
Средняя цена авиаперелётов в июле составляет 6 800 рублей, а в августе — 7 000 рублей. Таким образом, сервис OneTwoTrip обнадёживает, что стоимость авиабилетов не растёт.
Россияне, побывавшие в майском Крыму, платили 5 500 рублей за билет в одну сторону. Улететь на полуостров в июне можно за 7 000 рублей, в июле — за 7 800, в августе — за 8 300 рублей.
Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip напоминают, что стоимость полётов очень сильно зависит от сезона и спроса и некорректно говорить о повышении цены авиабилетов.
Как обычно, летом авиабилеты по всем популярным курортным направлениям дороже всего. Это высокий туристический сезон, когда в школах каникулы и многие берут отпуска на работе, чтобы отправиться на море. А значит, вслед за спросом растут и цены, и август традиционно наиболее популярный для отдыха на курортах летний месяц. Соответственно, к концу лета стоимость туров может заметно вырасти.
Что касается поездок за границу, то сейчас делать уверенные прогнозы сложно. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Скорее всего, перспективы таких путешествий станут понятны ближе к концу месяца.