Зарплатный передел. На чём работодатели обманывают сотрудников

В Госдуму поступил законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда. Таким образом планируется защитить сотрудников от произвола работодателей. Какие сейчас есть схемы обмана при разных формах оплаты труда и как вычислить махинации руководства?

На рассмотрении в Госдуме оказался законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда. Это касается людей, которые трудятся по срочным договорам и неполный рабочий день. Минимальный порог предлагается установить на уровне 150 рублей в час. Причём эта сумма должна индексироваться раз в год.

Проблема трудовых споров сейчас стоит очень остро. Из-за коронавируса часть компаний вынуждены были сокращать персонал. При этом не все работодатели действуют в рамках закона и договорённостей с сотрудниками. Жалоб на злоупотребление немало.

— Введение минимальной почасовой оплаты призвано защитить работника от произвола работодателя, — пояснил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Если человек работает неполный день и имеет срочный, то есть временный трудовой договор, его оплата за реально отработанное время может быть очень низка, и это не противоречит сейчас законодательству. А работодатели сейчас всё больше предпочитают именно временную, почасовую оплату, поскольку на полный месяц планировать нельзя. Неизвестно, будут ли заказы и сбыт.

В нынешних условиях действительно многим гораздо удобнее оплачивать только то, что человек отработал. Таких сотрудников и уволить легче при необходимости.

Чтобы избежать этого, и вносится предложение установить для таких работников уровень почасовой оплаты, ниже которого она быть не может. По словам Марка Гойхмана, если это окажется предлагаемая сумма 150 рублей в час, то она более чем в два раза превысит исчисляемую от МРОТ. Рабочий минимум в данном случае станет двукратно выше прожиточного минимума.

Если компания вынуждена принимать человека на временную работу и неполный день, то он менее защищён, чем кадровый сотрудник. На это обращает внимание Марк Гойхман. По его словам, именно такому сотруднику нужно предоставить подобную компенсацию его "птичьих прав".

— Это хорошая законодательная инициатива, так как в настоящее время почасовая оплата труда никак не регулируется, — считает руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Поэтому стоило бы даже не только указать в законе ставку, но и установить другие критерии такой формы оплаты, чтобы сделать её более легитимной. На практике работодатели используют почасовую оплату, но нередко это связано с нарушениями: встречаются дела, когда указывают только несколько часов работы, которые и оплачивают.

Сама по себе такая форма имеет как плюсы, так и минусы. Для сотрудника может быть выгодным отработать определённое количество часов и сразу получить оплату, но встречаются и ситуации, когда деньги начисляют только в конце месяца.

По словам Дмитрия Лесняка, в этом случае уже могут быть различные проблемы, так как работнику необходимо защищать свои интересы, например подписывать акты выполненных работ, подтверждающие отработанные часы за каждый день. Поэтому, по его словам, можно только поддержать внимание законодателя к такой форме оплаты труда, поскольку это создаст дополнительные гарантии для работников.

— Принципиально этот законопроект ничего не изменит, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — Когда речь идёт о почасовой оплате труда, имеются в виду подрядные работы, низкоквалифицированный труд. Почасовая оплата очень давно существовала в ресторанном бизнесе, и ставки там были примерно равны тому, что предлагается узаконить сейчас. Поэтому нельзя сказать, что людей нанимали на меньшие деньги, чем предусмотрено в законодательстве на сегодняшний момент.

По словам Алексея Кричевского, возможно, данный проект — это первый шаг к отказу от формулировки МРОТ как таковой, чтобы оставить непосредственно минимальный размер почасовой ставки.

— Но всё равно нужно понимать, что неквалифицированный труд будет оцениваться дешевле, а обязательство работодателей исчислять налоги и привязываться к такой ставке может заставить их уйти в оплату наличными без оформления, — заключает Алексей Кричевский.

Впрочем, сейчас работодатели нередко недоплачивают не только при почасовой оплате труда. Например, обычная схема — это вызвать сотрудника на работу в выходной, но не оплатить это время по двойной ставке, как предусмотрено в ТК.

И самый распространённый вариант — это заставить человека уволиться по собственному желанию, не выплатив ему положенной в этом случае компенсации.