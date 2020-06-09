Михаилу Ефремову трижды вызывали скорую — видео

Врачей скорой помощи трижды вызывали к заслуженному артисту России Михаилу Ефремову. Он находится дома после ночного ДТП. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, первым в скорую позвонил сотрудник полиции. Он заявил, что актёр якобы находится в бессознательном состоянии. Позже вызвали ещё две бригады. И все три вызова были отменены. Несмотря на это, врачи всё же приехали к дому Ефремова.