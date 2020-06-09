"Не алкоголик, а жизнерадостный пьяница". Скандальные выходки Ефремова, ставшие предвестниками беды

Променад в халате

Видео © YouTube / Светлана Комарова

Летом 2016 года Михаил Ефремов был участником фестиваля "Кинотавр", на котором после официальной части слегка перебрал с горячительным и устроил прогулку по отелю. Актёра пытались угомонить сотрудники отеля, но того было не остановить. На помощь пришли Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, которым удалось отправить Ефремова в номер.

"Ребята, дайте водки!"

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В сентябре 2016 года Михаил Ефремов был ведущим творческого вечера Игоря Крутого на конкурсе "Новая волна". После мероприятия артист решил отпраздновать в гримёрке, а затем встретиться с Сергеем Шнуровым. Друзья душевно посидели в холле отеля, распевая песни, громко ругаясь и требуя водки. За что не раз получили замечания от администрации.

"Ещё кричать мне будет!"

В марте 2018 года театр "Современник" приехал в Самару с постановкой "Не становись чужим", на которую Ефремов сперва прилично опоздал, появившись в нетрезвом виде, а затем принялся переругиваться со зрителями, используя нецензурную лексику, и жаловаться, что забыл текст.

"Ну-ка, менты, расходитесь отсюда!"

Видео © LIFE

В августе 2019 года артист появился на незаконном митинге, где пытался разогнать полицейских в мегафон, но безуспешно. Он вступил в философские дебаты с правоохранителями, а на вопрос одного из них о причинах такого неподобающего поведения ответил, что "пьяный в говно".

Проблемы в аэропорту

Фото © ТАСС / Агеенко Игорь

В марте этого года актёру не удалось вылететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Ефремова не пустили в самолёт airBaltic, потому что артист явно перебрал с алкоголем. Но дебоша актёр устраивать не стал, поэтому обошлось без какого-либо штрафа — только с протоколом об административном правонарушении.