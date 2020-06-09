Оксана Самойлова удивила подписчиков, показав, как выглядит её фигура после четвёртых родов

18 февраля у Оксаны Самойловой и Джигана с помощью кесарева сечения родился четвёртый ребёнок — долгожданный сын. Прошло всего около четырёх месяцев, и многодетная мать не только быстро восстановилась, но и может похвастаться формами, которым позавидуют многие.

Фото © Instagram / Samoylovaoxana

Бизнесвумен поделилась в инстаграм-историях кадром, где позирует в бикини перед зеркалом. Брюнетка завела руку за голову и согнула одну ногу, чтобы было лучше видно соблазнительные изгибы. Супруге рэпера удалось сохранить стройную фигуру и вернуть тонкую талию и плоский живот. Через семь дней после родов Оксана признавалась, что на второй-третий день у неё ещё был "живот, как на шестом месяце, а потом резко начал исчезать", хотя она и ела всё подряд и не делала "ничего особенного". "Многие говорят, это потому что мальчик))👶 И я начинаю в это верить", — отметила тогда Самойлова.

Фото © Instagram / Samoylovaoxana, Iamgeegun

Однако если о внешности сейчас Оксане беспокоиться не сильно приходится, то вот о личной жизни — да. Бизнес-леди и музыкант начали бракоразводный процесс. Однако Джиган, который угодил в реабилитационную клинику для наркозависимых и своим поведением спровоцировал разрыв, похоже, не хочет мириться с таким положением дел и пытается помириться с возлюбленной. Он посвящает ей песни, называет королевой и выкладывает совместные фото.

Фото © Instagram / Samoylovaoxana

Впрочем, если одни поклонники с замиранием сердца ждут воссоединения своих любимчиков, некоторые расценивают ссору пары лишь как очередной пиар-ход и не верят в её разрыв.

Вообще ничего не понимаю. Они помирились или нет?? Пояснительная бригада нужна chomaeva_amina