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Регион
Опубликовано 18 февраля 2020, 19:48
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Долгожданный сын. У Джигана и Оксаны Самойловой родился четвёртый ребёнок

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

Звёздная чета уже воспитывает трёх дочерей: Ариелу, Лею и Майю.

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова сегодня, 18 февраля, стали родителями в четвёртый раз. Счастливый отец показал первое фото с малышом в "Инстаграме" и раскрыл его пол — это долгожданный сын.

34-летний рэпер и его 31-летняя жена уже воспитывают трёх дочерей: Ариелу, Лею и Майю. Долгожданного мальчика назвали Давидом.

К слову, пара долго скрывала интересное положение Оксаны. Они подтвердили сообщения о беременности Самойловой только в ноябре, когда она уже находилась на пятом месяце.

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Алёна Темирчиева
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