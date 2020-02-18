Долгожданный сын. У Джигана и Оксаны Самойловой родился четвёртый ребёнок
Фото © Instagram / iamgeegun
Звёздная чета уже воспитывает трёх дочерей: Ариелу, Лею и Майю.
Рэп-исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова сегодня, 18 февраля, стали родителями в четвёртый раз. Счастливый отец показал первое фото с малышом в "Инстаграме" и раскрыл его пол — это долгожданный сын.
34-летний рэпер и его 31-летняя жена уже воспитывают трёх дочерей: Ариелу, Лею и Майю. Долгожданного мальчика назвали Давидом.
К слову, пара долго скрывала интересное положение Оксаны. Они подтвердили сообщения о беременности Самойловой только в ноябре, когда она уже находилась на пятом месяце.