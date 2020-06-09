Недавно в Сети завирусилось видео, снятое в английской деревне Северный Маскхем. На ролике видна дверь со вставками из полупрозрачного стекла. Но главное, что за ним. Освещённый уличным фонарём рой комаров снаружи отбрасывает пугающую тень. Только от просмотра видео становится не по себе. А что говорить о людях, которым нужно как-то жить, зная об обстановке за окном.
Видео © Facebook / North & South Muskham info page
За последние две недели местные жители уже успели изрядно устать от нападок комаров. К примеру, Дженни, ветеринарный врач, была вынуждена пылесосить даже потолки, чтобы избавиться от незваных гостей, прорвавшихся через комнату её 15-летней дочери Мии.
В ту ночь, когда они нагрянули и на улице включился свет, моя дочь уже ложилась спать. Кажется, их были тысячи. Миа начала снимать происходящее на свой телефон. Это было похоже на фильм ужасов
Дженни
Фото © Facebook / North & South Muskham info page
Доктор Крис Террелл-Нилд, преподаватель экологии в университете Ноттингем Трент, объяснил, что комары — это вид, называемый хирономидами. В это время года они часто сбиваются в рои, но обычно делают это на природе. Из-за пандемии они направились в населённые пункты, пишет Unilad. Местные старожилы подтверждают: ничего подобного в деревне никогда не было.
Я держу местный магазинчик, так вот у меня закончился весь спрей от насекомых. Люди всё раскупили для защиты своих домов. Это всё напоминало апокалиптическую чуму, я никогда не видел ничего подобного
Брайан Мэнли
WOW-video
Огромные стаи комаров атаковали деревню, превратив жизнь её жителей в фильм ужасов — видео
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