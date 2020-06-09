Ведущая "Дома-2" показала смелое фото в бикини, устроив провокацию для хейтеров

42-летняя Ольга Орлова приберегла для поклонников фото с отдыха, которое ранее скрывала от чужих глаз. Теперь артистка выложила его в "Инстаграм", пригласив в комментарии "диванных критиков".

#изнеизданного P.S. Традиционно жду моих самых строгих диванных критиков Ольга Орлова

Фото © Instagram / olgaorlova1311

На фото ведущая предстала на фоне скал, стоя на коленях и опустив руки в воду. Разглядеть её стройную фигуру, изящную грудь и плоский живот позволяли и откровенная поза, и замысловатое чёрное бикини, контрастировавшее с ярко-красной помадой. "Повелительница лобного места" распустила локоны и устремила в камеру соблазняющий взгляд.

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Подписчикам понравилось горячее фото, что они подтвердили не только лайками, но и комментариями. Юзеры не могли не отметить, что Ольга остаётся в прекрасной форме и всё так же сексуальна и притягательна. Однако без упомянутых в посте критиков всё же не обошлось. Некоторые из них назвали артистку молодящейся бабушкой, а другие отметили, что на этой "очень красивой женщине" слишком много фотошопа.

В этом фото прекрасно всё maria_ryabchik

Обожаю людей, которые балансируют на грани elena_vorobewa

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Бабушка типа секси tvarrrrrina

В топку всех строгих диванных критиков😜 Вы прекрасны nina_dance776