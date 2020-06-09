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Ведущая "Дома-2" показала смелое фото в бикини, устроив провокацию для хейтеров

Экс-солистка "Блестящих" пожелала фанатам нескучного дня, разбавив его эффектным кадром.

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Фото © Instagram / olgaorlova1311

42-летняя Ольга Орлова приберегла для поклонников фото с отдыха, которое ранее скрывала от чужих глаз. Теперь артистка выложила его в "Инстаграм", пригласив в комментарии "диванных критиков".

#изнеизданного P.S. Традиционно жду моих самых строгих диванных критиков

Ольга Орлова

Фото © Instagram / olgaorlova1311

На фото ведущая предстала на фоне скал, стоя на коленях и опустив руки в воду. Разглядеть её стройную фигуру, изящную грудь и плоский живот позволяли и откровенная поза, и замысловатое чёрное бикини, контрастировавшее с ярко-красной помадой. "Повелительница лобного места" распустила локоны и устремила в камеру соблазняющий взгляд.

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Подписчикам понравилось горячее фото, что они подтвердили не только лайками, но и комментариями. Юзеры не могли не отметить, что Ольга остаётся в прекрасной форме и всё так же сексуальна и притягательна. Однако без упомянутых в посте критиков всё же не обошлось. Некоторые из них назвали артистку молодящейся бабушкой, а другие отметили, что на этой "очень красивой женщине" слишком много фотошопа.

В этом фото прекрасно всё

maria_ryabchik

Обожаю людей, которые балансируют на грани

elena_vorobewa

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Бабушка типа секси

tvarrrrrina

В топку всех строгих диванных критиков😜 Вы прекрасны

nina_dance776

Ольга Орлова (настоящая фамилия Носова) — певица и актриса, экс-участница поп-группы "Блестящие". Во время работы в коллективе была дружна с коллегой Жанной Фриске и даже стала крёстной мамой для её сына. В 2000 году покинула группу из-за беременности. В 2017-м стала ведущей реалити-шоу "Дом-2". Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.

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