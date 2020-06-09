Ведущая "Дома-2" показала смелое фото в бикини, устроив провокацию для хейтеров

42-летняя Ольга Орлова приберегла для поклонников фото с отдыха, которое ранее скрывала от чужих глаз. Теперь артистка выложила его в "Инстаграм", пригласив в комментарии "диванных критиков".
#изнеизданного P.S. Традиционно жду моих самых строгих диванных критиков
Ольга Орлова
На фото ведущая предстала на фоне скал, стоя на коленях и опустив руки в воду. Разглядеть её стройную фигуру, изящную грудь и плоский живот позволяли и откровенная поза, и замысловатое чёрное бикини, контрастировавшее с ярко-красной помадой. "Повелительница лобного места" распустила локоны и устремила в камеру соблазняющий взгляд.
Подписчикам понравилось горячее фото, что они подтвердили не только лайками, но и комментариями. Юзеры не могли не отметить, что Ольга остаётся в прекрасной форме и всё так же сексуальна и притягательна. Однако без упомянутых в посте критиков всё же не обошлось. Некоторые из них назвали артистку молодящейся бабушкой, а другие отметили, что на этой "очень красивой женщине" слишком много фотошопа.
В этом фото прекрасно всё
maria_ryabchik
Обожаю людей, которые балансируют на грани
elena_vorobewa
Бабушка типа секси
tvarrrrrina
В топку всех строгих диванных критиков😜 Вы прекрасны
nina_dance776
Ольга Орлова (настоящая фамилия Носова) — певица и актриса, экс-участница поп-группы "Блестящие". Во время работы в коллективе была дружна с коллегой Жанной Фриске и даже стала крёстной мамой для её сына. В 2000 году покинула группу из-за беременности. В 2017-м стала ведущей реалити-шоу "Дом-2". Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.
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