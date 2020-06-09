Ефремову может грозить до 12 лет колонии после смертельного ДТП с его участием

Уголовное дело, возбуждённое в отношении актёра Михаила Ефремова после аварии в Москве, могут переквалифицировать на более тяжкую часть статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" после смерти водителя фургона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В этом случае артисту может грозить до 12 лет лишения свободы. Собеседник агентства добавил, что после инцидента Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее Лайф сообщал, что актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель МВД РФ в столице позже подтвердил данную информацию.