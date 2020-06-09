Южная Корея призвала Северную не "обрубать" все линии связи между ними
Фото © Pixabay
Ранее в Пхеньяне объявили о "точке" во взаимоотношениях двух стран.
Руководство Республики Корея призывает КНДР не разрывать существующие между двумя странами каналы связи, о чём ранее объявил Пхеньян. Об этом заявил представитель республиканского Министерства объединения, передаёт телеканал СGTN.
— Эти телефонные линии между Югом и Севером являются ключевым инструментом для поддержания связи и не могут быть разорваны, — приводит телеканал его слова.
Он отмечает, что, несмотря на намерения Пхеньяна, Сеул готов и впредь придерживаться всех соглашений, которые были заключены между странами для достижения "мира и процветания" на территории всего Корейского полуострова. При этом, по данным министерства, КНДР начиная с утра вторника игнорирует телефонные звонки в межкорейский офис связи, который находится в городе Кэсоне.
Ранее Лайф сообщал, что КНДР "обрубила" все линии связи с Южной Кореей после того, как последняя отправила своему соседу антиправительственные агитационные листовки.