Южная Корея призвала Северную не "обрубать" все линии связи между ними

Ранее в Пхеньяне объявили о "точке" во взаимоотношениях двух стран.

Руководство Республики Корея призывает КНДР не разрывать существующие между двумя странами каналы связи, о чём ранее объявил Пхеньян. Об этом заявил представитель республиканского Министерства объединения, передаёт телеканал СGTN.

— Эти телефонные линии между Югом и Севером являются ключевым инструментом для поддержания связи и не могут быть разорваны, — приводит телеканал его слова.

Он отмечает, что, несмотря на намерения Пхеньяна, Сеул готов и впредь придерживаться всех соглашений, которые были заключены между странами для достижения "мира и процветания" на территории всего Корейского полуострова. При этом, по данным министерства, КНДР начиная с утра вторника игнорирует телефонные звонки в межкорейский офис связи, который находится в городе Кэсоне.