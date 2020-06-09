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Регион
Опубликовано 9 июня 2020, 04:58

Южная Корея призвала Северную не "обрубать" все линии связи между ними

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее в Пхеньяне объявили о "точке" во взаимоотношениях двух стран.

Руководство Республики Корея призывает КНДР не разрывать существующие между двумя странами каналы связи, о чём ранее объявил Пхеньян. Об этом заявил представитель республиканского Министерства объединения, передаёт телеканал СGTN.

В Сеуле сообщили, что КНДР перестала выходить на связь по гражданской линии
В Сеуле сообщили, что КНДР перестала выходить на связь по гражданской линии

Эти телефонные линии между Югом и Севером являются ключевым инструментом для поддержания связи и не могут быть разорваны, — приводит телеканал его слова.

Он отмечает, что, несмотря на намерения Пхеньяна, Сеул готов и впредь придерживаться всех соглашений, которые были заключены между странами для достижения "мира и процветания" на территории всего Корейского полуострова. При этом, по данным министерства, КНДР начиная с утра вторника игнорирует телефонные звонки в межкорейский офис связи, который находится в городе Кэсоне.

Ранее Лайф сообщал, что КНДР "обрубила" все линии связи с Южной Кореей после того, как последняя отправила своему соседу антиправительственные агитационные листовки.

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Сергей Тюленин
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