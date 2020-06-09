Петербуржец из мести поджёг квартиру бывшей и дачу её мамы

Житель Санкт-Петербурга познакомился в Интернете с девушкой, но отношения не срослись, и обиженный мужчина поджёг квартиру бывшей пассии и дачу её матери. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области.

В ходе разборок выяснилось, что поджигатель неоднократно угрожал девушке расправой, но до распускания рук дело не дошло. Вместо этого он сначала спалил загородный дом матери бывшей, а затем и тамбурную дверь в холле перед квартирой, в которой жила девушка.

— Обвиняемый после разрыва непродолжительных отношений с жительницей Санкт-Петербурга, с которой он познакомился в сети Интернет, в период с августа по ноябрь 2019 года из мести дважды угрожал ей причинением тяжкого вреда здоровью, — уточнили в ведомстве.