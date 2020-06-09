Парень показал, как изменился за 2 года без наркотиков, и теперь в него невозможно не влюбиться

Недавно пользователь "Твиттера" jusalotofpain опубликовал у себя на странице пост, в котором показал подписчикам своё преображение, на которое у него ушло два года. Залогом таких кардинальных изменений стал отказ от наркотиков. Судя по приложению, отсчитывающему срок без веществ, Трэвис трезв уже 745 дней.
Поехали! Это сумасшествие, я постоянно выглядел как мертвец, но теперь я наконец-то жив!
jusalotofpain
В своих соцсетях Трэвис из США рассказывает, как ему удалось "слезть с иглы", и пытается вдохновить всех, кто сейчас проходит тот же путь. Кроме того, у парня появилась работа и даже хобби. Сейчас он регулярно проводит стримы на Twitch, где проходит World of Warcraft и другие популярные игры. Парень признаётся — хоть наркотики остались в прошлом, он до сих пор курит, но и с этой вредной привычкой он собирается попрощаться.
Парень поделился своим прогрессом ещё в середине мая, тогда публикация не притянула большого внимания. Но 8 июня пользователь "Реддита" not-irene опубликовал скриншот твита в теме "Качественно новый уровень", где кадры набрали около ста тысяч голосов. Оригинальный пост сейчас лайкнули почти 900 тысяч раз.
Фото © Instagram / hollowed
В комментариях пользователи поддержали Трэвиса. Некоторые заметили, что без наркотиков он стал тем ещё красавчиком. Другие восхитились его упорством. В ответ парень поблагодарил всех за добрые слова.
Вау! Я понятия не имел, что мой пост завирусится на Reddit. Спасибо вам всем за добрые слова. Трэвис
uwu_hollowed
WOW-news
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