В Кремле оценили снятие ограничений в Москве

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что решение мэра Москвы Сергея Собянина о смягчении мер, введённых из-за коронавируса, полностью соответствует его полномочиям и было принято с учётом анализа ситуации.

— Президент ещё в самом начале этой истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации со штабом, что и было сделано, — подчеркнул он.

Песков отметил, что градоначальник столицы полностью взял на себя ответственность за это решение. Также, по словам представителя Кремля, Собянин аргументированно объяснил, почему власти смягчают ограничения. При этом некоторые меры продолжают действовать.

В некоторые моменты соблюдение горожанами мер предосторожности оставляло желать лучшего, заметил Песков, однако ситуация уже улучшилась.