В России выздоровела половина пациентов с CoViD-19

Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела. Такие выводы сделаны на основании статистики, опубликованной федеральным оперативным штабом по борьбе с CoViD-19.

За минувшие сутки из медучреждений выписали 11 709 человек, за счёт этого 9 июня доля переболевших составила 49,96%. Коэффициент распространения заболевания держится на отметке 1,01.

По последним данным, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране выявили 485 253 случая в 85 регионах. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 8595 соотечественников.