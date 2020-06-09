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В России выздоровела половина пациентов с CoViD-19

С начала эпидемии перебороть коварное заболевание смогли 242 397 соотечественников.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела. Такие выводы сделаны на основании статистики, опубликованной федеральным оперативным штабом по борьбе с CoViD-19.

За минувшие сутки из медучреждений выписали 11 709 человек, за счёт этого 9 июня доля переболевших составила 49,96%. Коэффициент распространения заболевания держится на отметке 1,01.

По последним данным, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране выявили 485 253 случая в 85 регионах. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 8595 соотечественников.

Ранее врач рассказал, какими будут вторая и третья волны коронавируса.

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