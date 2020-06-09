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В Минздраве рассказали, как выйти на работу после выздоровления от коронавируса

Сотрудники должны предоставить в отдел кадров больничный лист.

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Фото © Getty Images

Тест на CoViD-19 в ряде случаев может быть отрицательным даже при наличии типичных симптомов инфекции. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения России сообщает портал "Стопкоронавирус.рф".

Отрицательный анализ может быть связан с качеством забора биологического материала или с чувствительностью использующейся тест-системы. Кроме того, специалисты могут не обнаружить вирус на более поздних этапах болезни.

После выздоровления от коронавируса, получения отрицательного теста и окончания больничного работники, как и при любом другом заболевании, возвращаются к исполнению обязанностей. В отдел кадров сотрудники должны предоставить больничный лист, уточнили в Минздраве.

В Москве общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило 109 тысяч человек.

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