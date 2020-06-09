На Украине прогремел взрыв в квартире депутата, есть пострадавший — видео

Мощный взрыв прогремел рано утром в одной из многоэтажек Новомосковска в Днепропетровской области. Об инциденте сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Фото © ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области 1 / 3

Как уточняется, инцидент произошёл на третьем этаже жилого дома на улице Гетьманской. В результате пострадал 36-летний хозяин квартиры, его доставили в больницу с диагнозом "ожоги тела 1-й, 2-й степени". Спасатели также вытащили с четвёртого этажа семилетнего мальчика, он не пострадал.

По данным издания, квартира, где произошёл взрыв, принадлежит депутату местного городского совета Андрею Александровичу. Отмечается, что сильный хлопок снёс стену между соседними квартирами и повредил балкон. После инцидента вспыхнул пожар, его быстро потушили.