"Мне стыдно". Зеленский объяснил шутку об Украине и проститутке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не называл Незалежную проституткой и ему стыдно, если кто-то воспринял его слова неверно. Об этом сообщает "Лига. Новости".

— Я никогда не называл Украину проституткой. Это первое. <...> Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я неправ, — сказал он.

Зеленский отметил, что стесняться ошибок не стоит, хотя он "не хотел их делать, кого-то обижать даже в юморе". Он также пояснил, что шутка была о несамостоятельной финансовой системе Украины, по мнению лидера Незалежной, страна должна быть независимой и никто не может управлять ею извне.

Ранее, ещё до президентства, во время одного из номеров о международных кредитах в шоу "Вечерний квартал" Зеленский сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве с любой стороны".