Лайф публикует видео возвращения Ефремова домой после ДТП

Актёра Михаила Ефремова привезли домой после вечернего ДТП около шести утра. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые у подъезда артиста.
Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. На кадрах с моментом аварии видно, что джип актёра пересёк двойную сплошную и врезался в фургон, водитель которого позже умер в больнице. Из-за этого дело, возбуждённое в отношении артиста, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, теперь ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Очевидцы заметили, что в момент ДТП Ефремов был пьян, позже полиция подтвердила эту информацию. Поэтому под утро артиста отправили домой отсыпаться. Сейчас он всё ещё находится в квартире, к его подъезду трижды приезжала скорая, на месте также дежурит полиция и журналисты.