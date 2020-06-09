Лайф публикует видео возвращения Ефремова домой после ДТП

Актёра Михаила Ефремова привезли домой после вечернего ДТП около шести утра. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые у подъезда артиста.

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. На кадрах с моментом аварии видно, что джип актёра пересёк двойную сплошную и врезался в фургон, водитель которого позже умер в больнице. Из-за этого дело, возбуждённое в отношении артиста, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, теперь ему может грозить до 12 лет лишения свободы.