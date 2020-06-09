Нет больше актёра — есть преступник. Как известные люди отреагировали на пьяную аварию Ефремова

Очень не хочется, чтобы грандиозный русский актер сидел в тюрьме.



Очень не хочется, чтобы люди, обличающие беззаконие, сами регулярно творили ужасающие беззакония.



Очень не хочется, чтобы немолодой курьер-водитель погиб или остался инвалидом. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 8, 2020

Одной из первых за Ефремова вступилась Маргарита Симоньян. Главный редактор Russia Today постаралась защитить в одном твите всех: и Ефремова, и водителя. Но стоит отметить, что на тот момент водитель был жив, а "грандиозный актёр" ещё не был убийцей.

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Тина Канделаки тоже встаёт на сторону Ефремова до известий о том, что водитель грузовичка скончался. После она корректирует свою позицию и пишет, что Ефремов сам довёл себя до жизни такой алкоголизмом, скатившись по наклонной.

ПЬЯНАЯ СВОЛОЧЬ ЕФРЕМОВ — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 9, 2020

Телеведущий Владимир Соловьёв выступил в своей манере — обвинения и изобличения. Он с ходу обратился к интернет-демократии и предложил своим подписчикам проголосовать о будущем актёра.

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Известная писательница Марина Юденич не стал вступаться за Михаила Ефремова и оказалась одной из самых взвешенных комментаторов, подчеркнув, что талант не отменяет совершённого.

Ефремову грозит до 12 лет колонии. Важно понимать, что ответственность публичного человека должна быть больше. Мы привыкли, что известному и любимому актеру или певцу можно все простить. Но не стоит забывать, что он еще и пример для подражания. Для кого-то он может быть примером — Ilya Varlamov (@varlamov) June 9, 2020

Популярный блогер Илья Варламов поддержал максимально тяжёлое наказание для Ефремова, подчеркнув, что это цена публичности.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев описывает произошедшую трагедию не менее яростно, чем спортивный матч, а потому и начинает свой пост фактически с кричалки: "В тюрьму!!! Убийцу!!!" — пишет он. Губерниев громит Ефремова без всяких сантиментов. С праведным гневом телекомментатора согласились почти 185 тысяч человек, поставивших лайк.

пора выпускать книгу «как стать тысячником в твиттере за одну ночь и ничего не делая» — Анна Мария Ефремова (@amefremova) June 9, 2020

Невольную славу после произошедшей трагедии получила Анна Мария Ефремова, о чём она написала один из своих последних твитов. До этого она вела практически онлайн-трансляцию своей реакции на произошедшее. Вот одна из первых инстаграм-историй.

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Позже девушка, которая позиционирует себя как "косплеер, феминистка, художница, лесбиянка и просто дочь актёра", опубликовала пост, в котором признаётся, что разочарована в отце.

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Скандальный комик Данила Поперечный по поводу отношений дочери и отца желчно пошутил, что это, по его мнению, лучший каст (то есть подбор актёров) для экранизации мультсериала "Рик и Морти", который славится своим циничным отношением к действительности. Свою шутку Поперечный вскоре удалил.