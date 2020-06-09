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Нет больше актёра — есть преступник. Как известные люди отреагировали на пьяную аварию Ефремова

Самая главная тема дня — ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов. Его машина вылетела на встречную полосу и в лоб ударила грузовичок, за рулём которого был Сергей Захаров — 58-летний курьер одной из служб доставки. С тяжёлыми травмами водителя доставили в больницу, где он умер. Актёр Ефремов не пострадал, к тому же, вероятно, был пьян. После произошедшего своё мнение о трагедии стали высказывать все известные люди. Вот самые яркие посты.

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Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, © Shutterstock

Одной из первых за Ефремова вступилась Маргарита Симоньян. Главный редактор Russia Today постаралась защитить в одном твите всех: и Ефремова, и водителя. Но стоит отметить, что на тот момент водитель был жив, а "грандиозный актёр" ещё не был убийцей.

© t.me/tikandelaki

Тина Канделаки тоже встаёт на сторону Ефремова до известий о том, что водитель грузовичка скончался. После она корректирует свою позицию и пишет, что Ефремов сам довёл себя до жизни такой алкоголизмом, скатившись по наклонной.

Телеведущий Владимир Соловьёв выступил в своей манере — обвинения и изобличения. Он с ходу обратился к интернет-демократии и предложил своим подписчикам проголосовать о будущем актёра.

© t.me/yudenich

Известная писательница Марина Юденич не стал вступаться за Михаила Ефремова и оказалась одной из самых взвешенных комментаторов, подчеркнув, что талант не отменяет совершённого.

Популярный блогер Илья Варламов поддержал максимально тяжёлое наказание для Ефремова, подчеркнув, что это цена публичности.

© Instagram / Guberniev

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев описывает произошедшую трагедию не менее яростно, чем спортивный матч, а потому и начинает свой пост фактически с кричалки: "В тюрьму!!! Убийцу!!!" — пишет он. Губерниев громит Ефремова без всяких сантиментов. С праведным гневом телекомментатора согласились почти 185 тысяч человек, поставивших лайк.

Невольную славу после произошедшей трагедии получила Анна Мария Ефремова, о чём она написала один из своих последних твитов. До этого она вела практически онлайн-трансляцию своей реакции на произошедшее. Вот одна из первых инстаграм-историй.

© Instagram

Позже девушка, которая позиционирует себя как "косплеер, феминистка, художница, лесбиянка и просто дочь актёра", опубликовала пост, в котором признаётся, что разочарована в отце.

© Instagram

Скандальный комик Данила Поперечный по поводу отношений дочери и отца желчно пошутил, что это, по его мнению, лучший каст (то есть подбор актёров) для экранизации мультсериала "Рик и Морти", который славится своим циничным отношением к действительности. Свою шутку Поперечный вскоре удалил.

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