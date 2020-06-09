Жил просто, но счастливо, гордился детьми. Каким был Сергей Захаров, погибший в ДТП с Ефремовым

Страничка в "Одноклассниках"
Сергея Захарова сложно найти в социальных сетях. Ни "Фейсбука", ни "Инстаграма" — не до того было. Есть лишь страничка в "Одноклассниках". Последнее посещение 2 мая. На аватарке классическая курортная фотография — из кафе. Сергей в красивой рубашке, улыбчивый и скромный. Он на всех фотографиях такой: простой, обаятельный — ни выпивки, ни компаний. Единственная фотография, которую можно назвать разгульной, — из Петербурга, верхом на пушке. Да и там он выглядит подчёркнуто прилично. На всю страничку единственная надпись в Татьянин день: "Всех Татьян с праздником".
Фото © ОК / Сергей Захаров
Личной информации на страничке немного. Закончил Кузьминскую поселковую школу имени Сергея Есенина. Видимо, после 9-го класса переехал в Рязань и поступил в Рязанский техникум электронных приборов, затем продолжил образование в РГРТУ (радиотехнический университет). Последнее фото размещено зимой 2017 года — мужчина невысокого роста, в джинсовом костюме и идеально начищенных ботинках скромно улыбается на фоне ярмарочной вывески "Золотая осень" "Московских сезонов". Но в Москву он приезжал не за достопримечательностями, а кормить большую семью, которая осталась в Рязани. Сейчас под каждой фотографией Сергея десятки соболезнований со всей страны.
Скромный и доброжелательный курьер
У Сергея было высшее образование, но он уже два года работал водителем-курьером в московской интернет-компании по доставке еды. Дома остались взрослые сыновья, внучка, крестник, жена, мама — всем нужно было помогать и кормить, а в Москве зарплаты выше. Сергею было непросто в 57 лет работать на новом месте, да ещё и так далеко от дома. Но он приезжал в столицу и трудился посменно: две недели жил в квартире с такими же работягами, а две недели с семьёй. Так и кочевал. В ту злополучную ночь он закончил смену. Десять минут назад он завёз последний заказ и возвращался домой.
Сергей был за рулём тридцать с лишним лет, стаж с 1989 года, без штрафов и нареканий. Он не спешил — ехал по своей полосе и скорость не превышал, когда в него врезался огромный джип. "Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи", — так написали о Сергее на сайте "Деликатеска.ру". "Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый", "Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален", "Отличный курьер! Предварительно позвонил, как я и просила, дождался пока встретят", — такие отзывы оставляли о Сергее довольные клиенты. На сайте начали сбор средств для помощи семье.
https://www.instagram.com/p/CBN7WRTKgxE/?utm_source=ig_web_copy_link
Лучший муж и отец
© Mash
Вдова Сергея Захарова сказала журналистам, что он был "лучше всех". Для неё это двойное горе, за день до аварии у неё умерла мать. Коллеги вспоминают его "очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми". "У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сын, внуки", — рассказала журналистам КП двоюродная сестра Сергея.
Один сын Сергея работает в полиции, другой — трудится в автосервисе. Незадолго до случившегося Сергей начал строить на даче беседку, вся большая семья планировала в августе собраться на шашлыки. А с крестником он хотел отправиться на выходных на рыбалку. Всем этим планам не суждено было сбыться. Племянница Сергея назвала его "самым добрым человеком из тех, кого она знала". Сейчас Захаровы боятся говорить о случившейся трагедии маме Сергея. Пожилая женщина, которой уже за 80 лет и за которой тот постоянно ухаживал, может не пережить случившейся трагедии.