Жил просто, но счастливо, гордился детьми. Каким был Сергей Захаров, погибший в ДТП с Ефремовым

Страничка в "Одноклассниках"

Сергея Захарова сложно найти в социальных сетях. Ни "Фейсбука", ни "Инстаграма" — не до того было. Есть лишь страничка в "Одноклассниках". Последнее посещение 2 мая. На аватарке классическая курортная фотография — из кафе. Сергей в красивой рубашке, улыбчивый и скромный. Он на всех фотографиях такой: простой, обаятельный — ни выпивки, ни компаний. Единственная фотография, которую можно назвать разгульной, — из Петербурга, верхом на пушке. Да и там он выглядит подчёркнуто прилично. На всю страничку единственная надпись в Татьянин день: "Всех Татьян с праздником".

Личной информации на страничке немного. Закончил Кузьминскую поселковую школу имени Сергея Есенина. Видимо, после 9-го класса переехал в Рязань и поступил в Рязанский техникум электронных приборов, затем продолжил образование в РГРТУ (радиотехнический университет). Последнее фото размещено зимой 2017 года — мужчина невысокого роста, в джинсовом костюме и идеально начищенных ботинках скромно улыбается на фоне ярмарочной вывески "Золотая осень" "Московских сезонов". Но в Москву он приезжал не за достопримечательностями, а кормить большую семью, которая осталась в Рязани. Сейчас под каждой фотографией Сергея десятки соболезнований со всей страны.

Скромный и доброжелательный курьер

У Сергея было высшее образование, но он уже два года работал водителем-курьером в московской интернет-компании по доставке еды. Дома остались взрослые сыновья, внучка, крестник, жена, мама — всем нужно было помогать и кормить, а в Москве зарплаты выше. Сергею было непросто в 57 лет работать на новом месте, да ещё и так далеко от дома. Но он приезжал в столицу и трудился посменно: две недели жил в квартире с такими же работягами, а две недели с семьёй. Так и кочевал. В ту злополучную ночь он закончил смену. Десять минут назад он завёз последний заказ и возвращался домой.

Сергей был за рулём тридцать с лишним лет, стаж с 1989 года, без штрафов и нареканий. Он не спешил — ехал по своей полосе и скорость не превышал, когда в него врезался огромный джип. "Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи", — так написали о Сергее на сайте "Деликатеска.ру". "Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый", "Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален", "Отличный курьер! Предварительно позвонил, как я и просила, дождался пока встретят", — такие отзывы оставляли о Сергее довольные клиенты. На сайте начали сбор средств для помощи семье.

https://www.instagram.com/p/CBN7WRTKgxE/?utm_source=ig_web_copy_link

Лучший муж и отец

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Вдова Сергея Захарова сказала журналистам, что он был "лучше всех". Для неё это двойное горе, за день до аварии у неё умерла мать. Коллеги вспоминают его "очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми". "У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сын, внуки", — рассказала журналистам КП двоюродная сестра Сергея.