Звёздная безнаказанность. Чем заканчивались предыдущие громкие ДТП с известными и богатыми людьми

Актёр Валерий Николаев

Фото © ТАСС / Артём Коротаев

В феврале 2016 года Валерий Николаев, артист театра и кино, сбил на пешеходном переходе на Чистопрудном бульваре 54-летнюю женщину. У пострадавшей были серьёзные ушибы и сотрясение. А герой российских боевиков Николаев с места преступления скрылся. Он даже из машины не вышел. На следующий день после этого ДТП гаишники задержали Николаева. Он отделался 150 тысячами рублей штрафа и на долгое время "залёг на дно". Николаев не появлялся в новостях, не выступал в шоу. Но, когда все забыли о происшествии, он вернулся. Рассказал, что переживал и каялся и очень соболезнует. И постепенно контракты и спектакли начали возвращаться к актёру.

Продюсер Константин Меладзе

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Следующему громкому происшествию почти десять лет. 27 декабря 2012 года в шесть часов вечера на трассе Киев — Обухов Константин Меладзе насмерть сбил 30-летнюю женщину. Меладзе сам вызвал скорую и пытался ей помочь, а также на суде не отрицал свою вину. Но следствие пришло к мнению, что продюсер сбил её по неосторожности и до последнего пытался избежать столкновения. В интервью модным изданиям Меладзе говорил, что этот случай погрузил его в депрессию и заставил многое переосмыслить. Теперь он каждое утро вспоминает ту трагедию, а также сильно сожалеет. После долгих разбирательств правоохранители закрыли дело.

Сын художника Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Особая каста неприкасаемых на российских дорогах — это молодые мажоры, дети известных и влиятельных людей. В 2016 году 25-летний пианист Лука Затравкин на BMW X6 сбил на пешеходном переходе 78-летнюю пенсионерку. Адвокат рассказывал, что его подзащитный был трезв. Затравкин добавлял, что пенсионерка выскочила на переход. Пожилая женщина скончалась. На пианиста Затравкина завели уголовное дело (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Но дальше оно не двинулось. Музыкант дал концерт в память о погибшей старушке и заявил, что сожалеет.

Ларион Вуокила — сын экс-совладельца "М.Видео"

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В 2013 году Ferrari насмерть сбил мужчину на дороге около мечети. За рулём сидел 23-летний Ларион Вуокила — сын экс-совладельца сети "М.Видео" Александра Зайонца. Вуокила даже не подошёл к сбитому пешеходу. Он стал звонить кому-то по телефону. Затем сына олигарха доставили в больницу, откуда он самовольно ушёл и скрывался от инспекторов. Он появился в участке вечером. За его освобождение из СИЗО заплатили четыре миллиона рублей. Арест заменили на подписку о невыезде. Вскоре дело закрыли.

Алан Ибрагимов — сын топ-менеджера МТС

Фото © Instagram / alan_ruber_official