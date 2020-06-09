Простой работяга из Рязани. Что известно о водителе, который погиб в ДТП с пьяным Ефремовым

Вечером 8 июня в центре Москвы заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, устроил ДТП. Он выехал на встречную и врезался в фургон, водителем которого был 57-летний Сергей Захаров из Рязани. Мужчина умер в больнице от полученных травм. На малой родине у него остались мама, жена, сын и дочь. Именно ради них Сергей приехал в столицу — чтобы в тяжёлые времена прокормить семью.
Он работал водителем-курьером в интернет-магазине "Деликатеска.ру". В роковой вечер Сергей возвращался со смены, доставив последний заказ. Жена мужчины после его гибели рассказала, что он был "лучше всех". Так же тепло о нём отзывались коллеги и клиенты. В инстаграм-аккаунте компании отметили, что он был "очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми".
Однако в златоглавой скромному работяге приходилось несладко. По словам двоюродной сестры, Сергею было тяжело в таком возрасте покидать родной город и находиться вдали от семьи, пишет КП.
Два года назад устроился в эту фирму. Возил морепродукты. Работал вахтой. По две недели. Жил на съёмной квартире с другими такими же водителями. Он всю жизнь за баранкой. И эта авария у него первая. А вообще, он Москву не любил, говорил, что жизнь заставила на старости лет вкалывать вдали от близких
Двоюродная сестра Сергея Захарова
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Старенькой маме водителя, о которой тот заботился и которую постоянно навещал, ещё не сообщили страшное известие. Близкие боятся за её здоровье. Сейчас семье, возможно, придётся устраивать двойные похороны: незадолго до гибели Сергея умерла его тёща, отмечает КП. Родственники погибшего хотят, чтобы Михаила Ефремова, из-за которого они лишились кормильца, любимого отца, дяди, сына и мужа, судили без предвзятости, по закону.