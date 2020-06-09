Лайф публикует полный маршрут джипа Ефремова до момента ДТП — видео

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В распоряжении Лайфа оказалось полное видео маршрута российского актёра Михаила Ефремова и первые секунды после ДТП.

Как можно увидеть на кадрах ролика, актёр сначала проехал по Большому Могильцевскому переулку, после чего по Глазовскому и затем повернул на Садовое кольцо, чуть не спровоцировав ещё одно ДТП. Актёр перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящий на скорости автомобиль, его водителю пришлось экстренно тормозить.

Выехав на Садовое кольцо, через полминуты джип Ефремова протаранил фургон на встречке.