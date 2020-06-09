В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что режим обсервации для россиян, приезжающих из других субъектов, тоже будет снят. Мера будет действовать в отношении иностранцев и приезжающих с территории Украины.

Поблагодарив жителей региона за дисциплинированность, Аксёнов подчеркнул, что пока расслабляться рано.

— Прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь всё ещё с нами и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды, — написал он в соцсети "ВКонтакте".