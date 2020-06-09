В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что режим обсервации для россиян, приезжающих из других субъектов, тоже будет снят. Мера будет действовать в отношении иностранцев и приезжающих с территории Украины.
Поблагодарив жителей региона за дисциплинированность, Аксёнов подчеркнул, что пока расслабляться рано.
— Прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь всё ещё с нами и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды, — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что Россия начнёт открывать туристический сезон с 1 июля. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в стране планируется открыть более 10 новых туристических маршрутов.