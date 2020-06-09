"Никто не извинился". Паралимпийская чемпионка рассказала о конфликте с сотрудником ДПС

Перед началом конфликта с инспекторами ГИБДД один из них забрал документы у водителя машины, в которой ехала паралимпийская чемпионка Оксана Савченко. Об этом она рассказала Лайфу.

Когда спортсменка с камерой подошла к полицейским, один из них начал задавать вопросы, уточняя, куда и зачем ехали. При этом он не представился и не назвал своё имя.

— Я говорю, мы инвалиды, водитель инвалид третьей группы, я инвалид второй группы. Ну и началось вот это — "а где вы инвалид, вы же ходите", — уточнила собеседница Лайфа.

После этого она привезла на место документы об инвалидности, но перед ней никто не извинился. Инспектор посчитал, что задал адекватный вопрос.

— Он говорит: "Я вас не оскорблял. Я задал вам вопрос: вы моральный инвалид?" Я говорю, это вы считаете не оскорбление? Он говорит: "Нет", — добавила Савченко.

По её словам, после непродолжительных разборок напарник засветившегося в видео инспектора ГИБДД подошёл и разрешил машине проехать, узнав, что спортсменка собиралась в гостиницу.

— Мы, конечно, были в шоке. Они, во-первых, стоят там без документации, на основании чего-то там, у них нет постановлений. До сих пор никто не извинился, — добавила она.