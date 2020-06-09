Адвокат Ещенко намерена настаивать на новой статье для историка Соколова

Защита потерпевшей стороны в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко будет настаивать на вменении статьи о надругательстве над телами умерших историку Олегу Соколову. Об этом сообщила адвокат Александра Бакшеева.

— Ещё на стадии следствия мы заявляли о добавлении статьи 244 УК РФ. Следствие нам отказало. Но мы действительно считаем, что она должна быть применена, и будем настаивать на этом, — сказала она.

Бакшеева отметила, что намерена руководствоваться разъяснениями Верховного суда, заявляя о применении статьи.

Рассмотрение дела должно было состояться сегодня, однако суд перенёс его на 15 июня из-за вступления в дело нового адвоката историка Соколова.