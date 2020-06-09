"Прошу вас далеко не уходить". Путин прервал ростовского губернатора из-за телефонного разговора — видео

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не уложился во временной лимит во время беседы с Владимиром Путиным. Российскому лидеру пришлось прервать главу региона и в прямом эфире уйти на международный телефонный разговор.

— Василий Юрьевич, у меня несколько слов будет ещё, я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. У меня небольшой телефонный разговор международный, мы сейчас ещё закончим нашу беседу, хорошо? — обратился президент к Голубеву.