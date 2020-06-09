Миннеаполис на минималках? Темнокожий студент из Брянска обвинил таксиста в расизме — видео

Водитель сервиса "Яндекс.Такси" отказался везти второкурсника экономического факультета Брянского университета имени Петровского из-за цвета его кожи. Об этом сообщают "Брянские новости".

Молодой человек по имени Рой прилетел на учёбу в Россию из африканской Республики Конго. При этом, по его словам, подобная ситуация происходит с ним не впервые. Он добавил, что искренне не понимает, почему к студентам из Африки в России подобное отношение.

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Ситуация, о которой идёт речь, случилась на днях. Рой заказал такси, сел в автомобиль, а хамоватый таксист заявил, что не повезёт студента. Молодой человек предположил, что водитель не желает везти его из-за боязни заболеть коронавирусной инфекцией, но водитель заявил, что Рой ему просто не нравится. На вопрос, является ли он расистом, водитель ответил утвердительно. Видео с места инцидента, которое удалось записать уроженцу Конго, появилось в Сети.

— При чём тут вы, я просто выборочно... Если мне человек не нравится, я его не везу. Да, я расист, — заявил автомобилист.