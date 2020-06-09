Боялся, что накажут. Петербургский школьник, которого якобы избили из-за качелей, признался в обмане

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик признался, что выдумал историю о своём избиении в посёлке Парголово. На самом деле он упал в канализационный люк и боялся наказания от мамы. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

— Своим родственникам школьник признался, что сам упал в люк и выдумал историю о нападении на него, так как боялся наказания со стороны матери, — говорится в сообщении.

Информацию о падении мальчика в люк подтвердили двое очевидцев, которые также видели, как школьник выбрался оттуда и убежал. Сейчас пострадавший находится в больнице.