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Боялся, что накажут. Петербургский школьник, которого якобы избили из-за качелей, признался в обмане

На самом деле мальчик упал в люк.

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Фото © Getty Images

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик признался, что выдумал историю о своём избиении в посёлке Парголово. На самом деле он упал в канализационный люк и боялся наказания от мамы. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Своим родственникам школьник признался, что сам упал в люк и выдумал историю о нападении на него, так как боялся наказания со стороны матери, — говорится в сообщении.

Информацию о падении мальчика в люк подтвердили двое очевидцев, которые также видели, как школьник выбрался оттуда и убежал. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Напомним, ранее в Сети появилась информация от родственников мальчика, что пятеро подростков 13–15 лет избили его палками за то, что он катался на качелях "на их территории".

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